Lionel Messi : Un influenceur se fait un tatouage sur le front en hommage à la star et le regrette profondément

C'est le titre que tous les amoureux de Lionel Messi voulaient le voir remporter au moins une fois dans sa carrière. Face à l'équipe de France en finale, le capitaine de l'équipe d'Argentine a remporté pour la première fois la Coupe du monde, prolongeant encore un peu plus sa légende et l'amour des amateurs de football à son égard. Star interplanétaire depuis plus de 10 ans maintenant, celui que l'on surnomme la pulga (la puce en espagnol) fait l'objet d'un véritable culte de la part de certaines personnes, à tel point que de nombreux fans n'hésitent pas à se faire un tatouage en hommage au joueur du Paris Saint-Germain.

C'est notamment le cas de Maicol Quiñonez, plus connu sous le nom de Mike Jambs, un célèbre influenceur colombien suivi par des millions d'abonnés sur toutes les plateformes et qui a décidé de se faire tatouer le nom de famille de Lionel Messi en lettres capitales sur le front ! Il a également ajouté le mot "Dios", qui signifie Dieu en espagnol et les trois étoiles correspondant aux trois victoires de l'Argentine en Coupe du monde. Une décision à ne pas prendre à la légère, mais visiblement, le jeune homme regrette déjà son geste, seulement quelques jours après l'avoir fait, il vient de publier un message pour expliquer ses regrets. "Je ne pensais pas que je dirais cela si tôt et je me sentais très fier de ce que j'avais fait les premiers jours, mais j'aurais aimé ne pas l'avoir fait", indique-t-il en substance.