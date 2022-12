Lionel Messi : Un tatouage totalement raté du champion du monde provoque l'hilarité des internautes !

C'est un évènement qui va rester très longtemps dans l'histoire du football et du sport en général. Le 18 décembre dernier, Lionel Messi est devenu champion du monde pour la toute première fois de sa carrière. À 35 ans, celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire, a remporté le seul trophée qui manque à son palmarès, l'installant encore un peu plus haut au panthéon de son sport. Une victoire obtenue après un match incroyable face à la France en finale de cette Coupe du monde au Qatar, où l'Argentin a brillé et où il a été désigné meilleur joueur du tournoi.

Lionel Messi est l'un des footballeurs les plus aimés au monde et il compte des millions de fans un peu partout sur la planète. Des fans qui sont prêts à tout pour montrer l'amour qu'ils portent à leur idole, à l'image de cet anonyme, qui a décidé de se faire un immense tatouage dans le dos, représentant le père de 3 enfants portant le trophée de la Coupe du monde dans les mains. À première vue rien de bien choquant, mais le résultat laisse clairement à désirer... C'est surtout le visage de celui que l'on surnomme la pulga (la puce en français) qui interpelle, tant il semble éloigné de la réalité. Une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, où les internautes s'en sont donnés à coeur joie. "Il a abusé du kebab là", "C'est une insulte à Messi " ou encore "Il a pris cher", ils sont tous unanimes pour dénoncer la piètre qualité du résultat.