Lionel Messi se moque publiquement de Kylian Mbappé ? Sa réaction à une blague fait beaucoup parler...

C'était le duel de cette finale entre la France et l'Argentine. Coéquipiers au Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont affrontés dans un duel au sommet entre deux des meilleurs joueurs de la planète. Une rencontre épique et malheureusement perdue par les Bleus, qui se sont inclinés aux tirs au but face à leurs adversaires. Si côté français, l'ambiance était évidemment très morne, les Argentins ne se sont pas privés de faire la fête, que ce soit après le match, mais surtout depuis leur retour au pays, où les festivités sont l'occasion de nombreux débordements et notamment à l'encontre de la star de l'équipe de France.

Si le gardien Emiliano Martinez a trouvé drôle de tenir une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé pendant les célébrations, Lionel Messi a lui aussi eu une réaction assez étonnante au moment où il a reçu une petite mascotte à l'effigie des célèbres Tortues Ninja. Une référence à peine masquée à son coéquipier en club, souvent comparé aux célèbres tortues mutantes et qui a déjà porté un masque de l'une d'elles par le passé. Lorsqu'il reçoit l'objet, le père de trois adorables garçons ne peut s'empêcher de rire de bon coeur, avant de jeter la tortue ninja dans la foule. Ses amis de la sélection s'en amuse également, à l'image de Leandro Paredes, lui aussi ancien coéquipier de celui que l'on surnomme Kyk's à Paris.