Liza Minnelli en fauteuil roulant : la diva repérée en petite forme...

Mais qu'arrive-t-il à Liza Minnelli ? Cela fait un certain temps que l'actrice américaine de 76 ans se trouve en fauteuil roulant. Cela fut le cas récemment lorsqu'elle est apparue en fauteuil roulant à la sortie d'un dîner entre amis à Los Angeles (Californie) samedi 9 juillet dernier. De plus, sous sa veste noire à paillettes, son écharpe rouge, son pantalon noir et ses chaussures en cuir, Liza Minnelli paraissait en petite forme. Déjà, en mars dernier, c'était aussi en fauteuil que Liza Minnelli avait accédé à la scène de la cérémonie des Oscars aux côtés de Lady Gaga pour décerner le prix du meilleur film.

Liza Minnelli aurait-t-elle subi un tragique accident qui l'aurait mise dans cet état ? Quelle est la raison de sa perte d'énergie à maintenant 76 ans ? Eh bien, la voici.

"Je ne veux pas que les gens s'inquiètent pour moi"

Pas de panique, Liza Minnelli va bien. Les raisons de ces apparitions en fauteuil roulant seraient en partie dues à un quiproquo. Lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice de 76 ans devait apparaître sur scène avec un fauteuil de réalisateur, mais c'est finalement un fauteuil roulant qui lui a été imposé. Ce qui aurait fortement agacé l'ex-femme de Martin Scorsese à en croire les propos du musicien et ami proche de l'actrice, Michael Feinstein, relayés par le Daily Mail. Invité du podcast de SiriusXM, The Jess Cagle Show en avril dernier, celui-ci a déclaré : "Elle a été sabotée. C'est terrible d'utiliser ce mot là, mais elle n'a accepté d'apparaître aux Oscars que si elle était dans le fauteuil du réalisateur car elle avait des problèmes de dos. Elle a dit : 'Je ne veux pas que les gens me voient boiter là-bas. Tu sais je veux bien faire une apparition mais je ne veux pas que les gens s'inquiètent pour moi.'"

Même si Liza Minnelli ne garde hélas pas un formidable souvenir de son passage aux Oscars 2022 (cérémonie marquée entre autres par la gifle de Will Smith à Chris Rock), son ami Michael Feinstein a tenu à rassurer les fans de l'actrice dans ce même podcast : "Elle va vraiment bien et c'est dommage que ça se soit passé comme cela", a-t-il regretté.