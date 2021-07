Lizzo : Cette mesure radicale qu'elle impose à ses fans à cause du variant Delta...

Elle ajoute : "Ne pensez pas, 'Oh, c'est une célébrité, elle pense qu'elle est plus importante'. Ce n'est pas ça. Vous savez pour qui je me prends ? Pour une personne en bonne santé. Vous savez pour qui je me prends ? Une personne qui n'a pas le Covid. Vous savez pour qui je me prends ? Pleine de vitamine D et de vitamine C. Vous savez pour qui je me prends ? En sécurité pour ma famille et mes amis, mes collègues et mon équipe. Voilà pour qui je me prends". Voilà qui est clair !