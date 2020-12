Lizzo : Critiquée pour un régime drastique, la chanteuse se défend

Sur les réseaux sociaux, Lizzo inspire des millions d'internautes à s'accepter. Elle leur montre l'exemple et leur confie ses angoisses liées à son physique. La chanteuse a notamment révélé s'être uniquement alimenté de smoothies pendant plus d'une semaine, un régime drastique qui lui a valu quelques critiques.

Mardi 15 décembre, Lizzo a publié de nouvelles vidéos sur Instagram et TikTok. Elle y montre son corps et ses rondeurs sous plusieurs angles, et s'adresse à ses followers. "Vous corps est parfait pour vous, même s'il ne l'est pour personne d'autre. Si vous saviez les complexités qu'a votre corps, vous en seriez très fiers. Je suis fier de vous. Fier que vous soyez arrivés aussi loin dans une société qui nous pousse à la haine de soi, qui nous tend un miroir dysmorphique et nous abandonne, désespérés de pouvoir rattraper ce que nous devrions être", explique l'artiste de 32 ans.

Elle ajoute : "J'ai passé tellement de temps dans ce corps et je ne suis pas différente de vous - j'essaye toujours de trouver un équilibre, de réparer ma relation avec la nourriture, mon anxiété, ma graisse dans le dos. C'est de plus en plus facile. J'ai passé mes journées les plus difficiles à essayer de m'aimer."