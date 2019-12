Loana : Après son absence prolongée, elle donne de ses nouvelles

Loana est de retour ! Personnage emblématique de la télé-réalité, Loana Petrucciani (42 ans) va mieux et donne de ses nouvelles sur Instagram avec un long message et un selfie. De quoi rassurer ses abonnés.

Le 21 décembre 2019, elle écrit : "Me voila de retour... Je ne vous ai pas oublié (...) Vous êtes ma plus belle histoire d'amour.. Je n'aurai pas pu espérer vivre une aventure aussi belle, unique, magique que je vis encore, comme un rêve éveillé, merci d'avoir toujours été là et je l'espère pour longtemps..." Très reconnaissante pour le soutien et l'amour inconditionnel de ses fans, elle explique également la raison de son absence. "J'ai pris le temps qu'il me fallait pour pouvoir me ressourcer et vous revenir en pleine forme pour je l'espère encore beaucoup d'années à vivre ensemble... Je vous aime" a-t'elle écrit en légende d'un nouveau selfie.

Après sa victoire en 2001 dans la première émission de télé-réalité française Loft Story, Loana a été propulsée à tout juste 24 ans dans un univers fait de paillettes mais aussi de dangers. Jolie blonde encore naïve et bien trop tendre face aux prédateurs qui tentaient d'abuser de sa gentillesse, la maman de Mindy a connu une descente aux enfers brutale et rapide.

En décembre 2019 elle en disait un peu plus sur cette période sombre de sa vie. Désespérée, elle racontait avoir voulu "quitter cette vie de nombreuses fois avec de l'alcool, des médicaments, de la drogue". Miraculée, Loana s'est retrouvée trois fois dans le coma et a été victime de deux arrêts cardiaques suite à ce "jeu avec la mort". Désormais mieux armée contre les épreuves que la vie pourra mettre sur son chemin, Loana semble déterminée à profiter de la vie et des personnes qui l'aiment réellement.