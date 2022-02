Loana attirée par Guillaume Genton : Le chroniqueur, très gêné, réagit

Guillaume Genton a tout d'un bourreau des coeurs et surtout d'un coeur d'artichaut. Mais s'il y a une chose que le chroniqueur de Touche pas à mon poste n'avait pas vu venir, c'est la déclaration enflammée de Loana. Au cours d'une interview, l'ancienne lofteuse a indiqué ressentir quelque chose pour lui : "Il me plait beaucoup, énormément d'ailleurs. Il m'appelle il me dit : "Demain tu viens", j'arrive. [...] Ça doit être un des seuls mecs au monde avec qui je ferais ça". Ce lundi 21 février dans le talk-show de Cyril Hanouna, Guillaume Genton a été invité à réagir aux déclarations de Loana à son égard. Et autant dire qu'il n'avait pas l'air super à l'aise à l'idée d'évoquer une potentielle relation avec Loana. C'est donc sous couvert d'humour qu'il s'est fait entendre dans un premier temps : "Je suis très heureux, j'aime beaucoup Loana, c'est une fille très gentille ! Malheureusement, je ne peux pas la pécho parce j'ai un aphte en ce moment."

Guillaume Genton a ensuite été mis un peu plus en difficulté par sa collègue Kelly Vedovelli : "Par contre, tu as passé beaucoup de jours et de nuits avec elle [dans le cadre du documentaire Loana, une lofteuse up and down, qu'il a réalisé ndlr]" a-t-elle lancé, le regard coquin. Face aux suppositions et sous-entendus silencieux de la chroniqueuse, Guillaume Genton a repris son sérieux et esquivé la question que tout le monde se pose depuis que Loana a fait part de son attirance pour lui : ressent-il la même chose ? La réponse n'est pas très claire mais veut quand même tout dire : "Elle est très gentille et je trouve qu'elle a l'air en forme".

Un avenir amoureux entre Loana et Guillaume Genton ne semble donc pas vraiment à l'ordre du jour du côté du chroniqueur. S'il y a une personnalité avec laquelle il aimerait tenter une aventure, ce serait sûrement sa collègue Delphine Wespiser. Depuis que l'ancienne miss France s'est installée autour de la table de TPMP, Guillaume Genton ne loupe pas une occasion pour la charmer et lui faire part de l'admiration qu'il a pour elle. Ses efforts ont peu de chance de payer, Delphine Wespiser étant très éprise de son Roger...