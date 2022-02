Loana séduite par un chroniqueur de TPMP et par Cyril Hanouna "pour un soir..."

"À ce point là ? Et pourquoi Guillaume Genton et pas un autre ?", "Je sais pas. Il a quelque chose. Moi il faut qu'un mec il ait quelque chose. Il a quelque chose qui me fait vibrer", révèle l'interprète du titre Comme je t'aime. Curieux, Jordan de Luxe demande ensuite s'il s'est déjà passé quelque chose entre dans le passé. "Pas du tout !", répond Loana.

Cyril Hanouna pour une nuit, Guillaume Genton pour la vie !

Précisant à l'ancienne candidate de télé-réalité que Guillaume Genton est en couple, Loana explique : "Ah mais on peut craquer sur quelqu'un qui est en couple. Il y a des personnes qui te font de l'effet. Si il y en avait un dans la télé ce serait lui !"

Mais ce n'est pas tout ! L'animateur Cyril Hanouna est également très séduisant selon Loana. Oui mais... Juste pour un soir ! "Cyril Hanouna Il est beau aussi pour un soir, pour un crunch", ajoute l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité. Anecdote amusante, Guillaume Genton est l'ex de l'animateur Jordan de Luxe. Le journaliste people avait confié lors d'une de ses chroniques sur TPMP avoir vécu une véritable passion amoureuse avec Jordan de Luxe. "C'est vrai que j'ai eu une histoire avec Jordan de Luxe, avait-il confié. C'était très passionnel, et au bout de six mois, il m'a quitté et il s'est tourné vers d'autres culs."