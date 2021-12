Delphine Wespiser révèle combien elle a gagné grâce à Miss France, une sacrée somme !

Le 3 décembre dernier, une semaine avant la diffusion de son témoignage, Delphine Wespiser commémorait les 10 ans de sa victoire au concours Miss France. "Il y a 10 ans vous avez élue 'l'alsacienne aux cheveux rouges qui défend les animaux !' À 19 ans c'était pour moi un tsunami, un mélange d'émotions si fortes et différentes. Une année intense où j'ai appris à parler en public, à vaincre ma timidité, à quitter ma région, ma chambre d'ado pour démarrer une nouvelle vie à Paris, à me maquiller, à marcher en talons, à poser aussi", expliquait-elle en légende de photos de la finale Miss France 2012, qui s'était déroulée à Brest, en présence de l'acteur Alain Delon.

"Oui le 3 décembre 2011 vous m'avez fait le plus beau des cadeaux, celui de me mettre sur mon chemin de vie, poursuivait-elle. À 29 ans, je suis bien dans ma peau. Comme dans un marathon vous avez été mes supporters depuis toutes ces années et grâce à vous j'ai eu l'envie de courir toujours plus loin. De la télé où Blanche charme les petits et où Delphine passe des messages aux grands, à la radio, les dédicaces pour vous rencontrer, les défilés, mais aussi les chantiers, les projets, les calendriers, le livre, les causes et combats : En 10 ans c'est votre soutien indéfectible et votre amour qui m'ont permis de réaliser tout cela. Le 3 décembre 2011 vous avez changé ma vie, je n'ai aucune notion de quoi serait-elle faite aujourd'hui."