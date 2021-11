Vaimalama Chaves, Miss France sous-payée ? Son salaire n'était clairement "pas à la hauteur"

Les Miss France seraient-elles sous-payées ? A en croire la belle Vaimalama Chaves, élue en 2019, le salaire de Miss serait dérisoire par rapport à la charge de travail : il se situe entre 2000 et 3000 euros par mois. "Pour moi, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait. Je parle du salaire, pas de ce qu'on perçoit en terme de cadeaux et autre", a-t-elle répondu sans filtre à Jordan de Luxe, qui l'avait invitée dans son émission L'Instant de Luxe, diffusée sur TéléStar Play.

La Tahitienne à l'accent chantant, qui est en couple avec Nicolas, s'est longuement épanchée sur les différentes missions qui incombent à une Miss France. "On travaille 'officiellement' six jours sur sept, donc officieusement on ne travaille pas tout à fait ça. On est amenées à quitter notre appartement à 6 heures du matin. Donc à 6 heures, il faut qu'on soit déjà prêtes, maquillées, coiffées, habillées... au taquet. Et dès qu'on sort de chez nous, on affiche un sourire constant, jusqu'à ce qu'on rentre chez nous", a déclaré la reine de beauté, qui a également affirmé ne pas désirer d'enfants.

"Parfois, on quitte l'appartement pour une durée de trois ou quatre jours, on va dormir dans des hôtels, dans d'autres endroits, parce qu'on est amenées à voyager beaucoup. On doit être au top, tout le temps. On ne peut pas se permettre d'être fatiguées, malades, de ne plus en pouvoir", a lancé la chanteuse de 26 ans, qui a été récemment agressée dans les rues de Paris.

Jordan de Luxe lui a donc demandé si un salaire "correct" avoisinerait les 6000 euros. Ce à quoi la belle aux yeux clairs a répondu : "Ah ouais grave ! Mais on n'y est pas du tout là. Vous êtes bien optimiste !". Celle qui a participé à Danse avec Les Stars a ajouté que l'émission de TF1 "paye plus" que Miss France.