Vaimalama Chaves hilare avec son chéri Nicolas face à Elsa Bois renversée pour Les Eternels

De nombreuses personnalités sont venues assister à la grande avant-première du film Les Eternels, la toute nouvelle adaptation des studios Marvel. Le mardi 2 novembre 2021, des célébrités venues de tous milieux avaient rendez-vous au cinéma Le Grand Rex à Paris pour une projection du film réalisé par la cinéaste géniale Chloé Zhao.

Amandine Petit (Miss France 2021), Joel Luzolo, Elsa Bois de Danse avec les stars, renversée par ses complices sur le photocall et très amusée, Samuel Texier, Jean-Luc Lemoine et son fils Gaspard, Bastien Treiber, Louis Morin, Aziatomik, Michaël Canitrot, Les Parodies Bros, Anthonin, Alexis Loizon, MissJirachi, Joy Esther, Virginie et Vincent Perrot ou encore Ted Ranghella, Maxime Tabart, Kevin Elarbi, Julien Dachaud, Thomas Soliveres, Sparkdise, Frank Delay et ses enfants Kezian et Jay-Lee, Fred Van Long, Alex Jaffray, Youssoupha Diaby, Laura Genevino, Raymond Domenech, Mattéo Sapin, L'Univers De Sora, Dooms, Humility, Charlotte Hervieux et Fatou N'Diaye ont pris la pose sur le photocall déployé pour l'occasion.

Notre ancienne Miss France adorée Vaimalama Chaves était elle venue au bras de son compagnon Nicolas Fleury. Elle était hilare et complice à ses côtés devant les photographes. Elle a également retrouvé son partenaire de Danse avec les stars (TF1), Christian Millette. L'équipe du programme de danse était presque au complet, avec la présence de Maxime Dereymez.

Les Eternels de Chloé Zhao raconte l'histoire de ces héros venus des confins de l'univers pour protéger la Terre, depuis l'aube de l'humanité. Ils sont cette fois mis en danger par le retour des Déviants, créatures qu'ils croyaient disparues, qui menacent de détruire la planète. Au casting, on retrouve Gemma Chan, Salma Hayek, Angelina Jolie ou encore Kumail Nanjiani.