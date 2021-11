Gérémy Credeville (Danse avec les stars) incroyablement aminci : gros changement dans sa garde-robe

Cette semaine, Gérémy Crédeville n'a pas retrouvé Candice Pascal pour des séances d'entraînement. L'humoriste de 34 ans a été éliminé de Danse avec les stars 2021 à l'issue du prime du 5 novembre. Et, lors de son interview pour Télé Loisirs, il a révélé qu'il était ressorti aminci de cette aventure.

C'est le 17 septembre dernier que Gérémy Crédeville a fait ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars. Et, pendant près de deux mois, il a bluffé le public ainsi que les membres du jury Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier grâce à sa progression. Des heures durant, il s'est entraîné durement pour offrir le plus beau spectacle possible. Des efforts physiques qui lui ont fait perdre beaucoup de poids. "Je ne me suis pas pesé depuis ma sortie, mais je pense que j'ai perdu sept kilos. J'en faisais 92 quand je suis arrivé. Ça se sentait lors de l'essayage des costumes. J'ai perdu deux tailles. Aux premières répétitions, je faisais du XL en t-shirt. Et là, je rentre dans du M", a-t-il confié à Télé Loisirs. Et s'il a perdu la compétition, il n'a pas perdu son sens de l'humour. Pour preuve, il a ajouté : "C'est la saison de la tartiflette et de la raclette. C'est bon, j'ai fait de la place."

Chaque semaine, l'ancien coach sportif a mis son corps au défi car, à "chaque nouvelle danse", les candidats doivent faire appel "à de nouveaux muscles". "Après, je dormais bien. Je peux vous dire que je faisais de très bonnes nuits", s'est-il amusé.

Gérémy Crédeville n'est pas le seul participant de cette saison a s'être confié sur sa nouvelle silhouette. En trois semaines, Moussa avait perdu pas moins de 6 kilos. Il faut dire qu'il faisait des heures supplémentaires pour être à la hauteur le jour du prime. "Parfois même j'en oubliais de manger !", avait-il précisé à Télé Loisirs.