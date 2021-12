Diane Leyre (Miss France 2022) : Pourquoi son père lui a déconseillé de se présenter à l'élection

Elle aurait pu tenter sa chance il y a quelques années déjà, mais elle a bien fait de patienter... Samedi 11 décembre 2021, la Parisienne Diane Leyre a été élue Miss France 2022 lors d'une grande cérémonie organisée au Zénith de Caen et diffusée sur TF1. A peine son écharpe et sa couronne en place, celle qui représentait l'Ile-de-France a entamé un marathon d'interviews. Auprès du Parisien, la jolie brune de 24 ans a notamment expliqué pourquoi son père ne voulait pas qu'elle se présente au célèbre concours il y a de ça six ans...

Nos confrères racontent en effet que Diane Leyre avait déjà pour ambition de concourir lorsqu'elle avait 18 ans. Mais son père l'en a dissuadée : "Il a eu raison. D'ailleurs, il a toujours raison. C'est mon papa", commente-t-elle aujourd'hui. Son bac en poche, elle quitte Paris et entame donc ses études supérieures dans une école de commerce réputée de Madrid, où elle suit un cursus en business administration. Elle revient avec son diplôme, à l'aise en anglais et en espagnol, et fin prête pour les concours de beauté.

Motivée par sa cousine Illana Barry, élue Miss Languedoc-Roussillon 2020, Diane Leyre se décide enfin à se lancer, juste avant l'âge limite pour s'inscrire au concours Miss France. "Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de choses à raconter, a-t-elle souligné auprès du Parisien. J'ai été bluffée par Miss Nouvelle-Calédonie qui n'avait que 18 ans, qui vient d'arriver en métropole et est montée sur scène. A son âge, je n'aurais pas eu les épaules, ni de me présenter ni du rythme de vie qui va suivre."