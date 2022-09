Loana au plus mal ? Un détail physique dans sa dernière vidéo interpelle...

En février dernier, dans une interview accordée à Jordan de Luxe, elle s'exprimait déjà sur ses soucis de santé, évoquant notamment sa gastrectomie, une opération pour venir à bout de ses problèmes de poids. "Je suis à 70 kilos donc j'ai perdu la moitié. Grâce à une sleeve. C'est juste les trois quarts de l'estomac qui sont coupés et pas l'intestin et tout le reste. Ça a été une angoisse de me faire triturer l'intérieur, mais c'était l'opération de la dernière chance (...) Je suis contente. Je ne sais pas si c'est ma plus belle réussite, mais c'est ma plus belle revanche sur moi-même", avait-elle confié.

À ses soucis de santé viennent également s'ajouter des problèmes d'addictions à l'alcool et la drogue, notamment à la cocaïne. "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits, confie-t-elle. C'était devenu ma nourriture principale... ", avait-elle déjà déclaré à ce sujet. Et ce n'est pas cette dernière vidéo, malgré son message rassurant, qui devrait effacer les inquiétudes de ses fans...