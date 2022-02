Loana montée jusqu'à 140 kilos à cause des médicaments : "Je voulais mourir" (EXCLU)

Loana Petrucciani a connu de nombreuses épreuves dans sa vie. Des moments difficiles évoqués lors de son interview avec Jordan De Luxe, dans son émission L'Instant Deluxe 2.0 (en partenariat avec Purepeople.com). Après avoir parlé de son papa violent, la gagnante de Loft Story (en 2001) est revenue sur sa prise de poids qui a gâché sa vie.

L'ancienne candidate de télé-réalité a connu des années difficiles. Entre drogue, alcool et médicaments, Loana Petrucciani a vécu de nombreuses descentes aux enfers. Elle a notamment été diagnostiquée bipolaire, une maladie qui a nécessité un traitement. Cela a eu pour conséquence une importante prise de poids comme elle l'a confié au présentateur. "Je remercie beaucoup tous les gens qui m'ont beaucoup aidée quand je pesais 140 kilos. C'était à cause d'une prise de médicaments. On m'a déclarée bipolaire et les médicaments qu'on m'a donné m'ont fait prendre du poids. C'était un surdosage", a tout d'abord confié la maman de Mindy.

Ne supportant plus sa nouvelle silhouette, Loana s'est dit qu'elle "voulait mourir", car elle ne se "supportait plus". "J'évitais tous les miroirs", a-t-elle précisé. Elle souffrait en plus du regard des autres. "Ils vous regardent, vous dévisagent, vous critiquent. Vous n'osez plus sortir de chez vous. Même faire les couses... Si jamais je prenais un paquet de gâteau on disait : 'Voilà pourquoi elle est grosse'", a-t-elle expliqué.

Les régimes ou le sport ne changeaient rien. Fort heureusement, on lui a parlé de l'"opération de la dernière chance". Une sleeve gastrectomie, opération visant à réduire la taille de l'estomac. Après s'être bien renseignée, la femme de 44 ans a sauté le pas, en 2017. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Elle a perdu une vingtaine de kilos en seulement quelques semaines. Puis elle a continué à fondre comme neige au soleil et se dévoilait fièrement avec sa nouvelle silhouette. En décembre 2018, elle avait confié à Purepeople avoir perdu 30 kilos. Deux ans plus tard, c'est 47 kilos en moins qu'elle affichait sur la balance.

"Je revis. Je me retrouve femme, je remets des talons et je me remaquille. J'avais perdu tout ça. J'avais perdu ma féminité et l'envie d'être femme. Je tiens à dire que cette opération n'est pas un caprice parce que j'avais trois ou quatre kilos à enlever. Il y en a beaucoup qui veulent le faire juste pour ça. Moi j'avais 40 kilos à perdre. C'est une opération à ne pas prendre à la légère, ce n'est pas un caprice de star de vouloir le faire. Et il y a quand même pas mal de contraintes à faire cette opération. Après, ça vaut tout l'or du monde", nous confiait-elle en 2018.