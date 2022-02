Loana frappée par son père "devant des gens qui applaudissaient" : ses terribles confidences (EXCLU)

C'est peu dire que Loana n'a pas eu une vie facile. Après son succès dans Loft Story (2001), le grand public a assisté à sa descente aux enfers mais ses blessures remontent en réalité à son enfance. Lors d'une interview pour Jordan de Luxe et son émission L'Instant Deluxe 2.0 (en partenariat avec Purepeople.com), elle revient notamment sur sa jeunesse passée dans le sud de la France et marquée par la violence de son père.

"J'ai eu une enfance assez idyllique jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Et en fait, mon père malheureusement a été... pas viré de son boulot mais il a dû quitter son travail. Il est resté à la maison et, de ne plus pouvoir travailler ni d'assumer son rôle de père de famille, ça l'a plongé dans l'alcool. Il est devenu paranoïaque, il a cru que ma mère le trompait, il a commencé à la frapper. Il n'était pas bien du matin au soir, il ne faisait que boire, il suivait ma mère jusqu'à son travail... Jusqu'à ce que ma mère craque à mes onze ans. Elle a pris ses bagages mais elle a oublié de prendre quelque chose. Elle m'a oublié moi", a relaté Loana.

Lorsque sa mère Violette les quitte, Loana devient alors le souffre-douleur de son père. "Mon père a reporté sa folie paranoïaque sur moi, pendant cinq ans", a-t-elle confié. Loana a ensuite fait de terribles révélations sur une habitude que son père avait pris : "Il me frappait, parfois le dimanche devant des gens qui applaudissaient. C'est le truc le plus horrible que j'ai vécu de ma vie. On me frappait devant des gens qui applaudissaient ouais, c'était très dur. Je devais avoir 14 ans."

Il m'obligeait à répéter : 'Je serai une pute plus tard'

On se souvient que, lors d'une précédente interview donnée en 2014 pour Télé Star, ses confidences sur cette période faisaient tout autant froid dans le dos. "Petite, il m'obligeait à répéter : 'Je serai une pute plus tard.' Et tous les soirs, il me frappait. Je sais que lui aussi était un enfant battu, qu'il a voulu m'endurcir. Malheureusement, il n'a fait que m'affaiblir", apprenait-on. À 16 ans, n'en pouvant plus des excès de colère de son père, Loana ose se rebeller, comme elle l'indiquait à France dimanche en 2017 : "Je me suis rebiffée contre lui et je l'ai frappé. Fou de rage, il est allé fumer une cigarette sur le balcon, et, à l'oeil noir qu'il me jetait, je savais qu'à son retour, c'était fini pour moi, j'étais morte." Effrayée, elle a donc à cette époque trouvé refuge chez sa mère.

Mais ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'elle coupe réellement tout contact avec ce père abusif, en 1998, soit l'année de la naissance de sa fille Mindy dont elle a décidé de se séparer. Leur dernier échange remonte d'ailleurs à la maternité. "Il m'a fait un bisou sur le front et il m'a dit : 'T'as fait la plus grosse bêtise de ta vie. Tu comprendras plus tard'", a-t-elle expliqué dans le documentaire Sexisme Story, Loana Petrucciani. Loana avait des années plus tard indiqué chercher à le retrouver...