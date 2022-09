"Je ne suis pas défoncée" : Loana, très étrange, se filme au naturel... la vidéo fait beaucoup réagir

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Fin août dernier, des images de Loana ont été partagées sur la Toile. Dessus, l'ancienne candidate de télé-réalité qui se produit désormais comme chanteuse auprès de son ami Eryl Prayer, sosie non officiel d'Elvis Presley, semblait sous l'emprise de substances. Trois semaines plus tard, elle prend la parole... et ne parvient pas à convaincre ses abonnés.

Depuis sa victoire dans Loft Story en 2001, le quotidien de Loana est loin d'être un long fleuve tranquille. Tentatives de suicide, consommation excessive de drogue, alcool et autres médicaments, passages en hôpital psychiatrique... L'ancienne starlette de télé-réalité inquiète depuis plusieurs années. Dernièrement, alors qu'elle se trouvait à Saint-Tropez pour les vacances, Loana est apparue dans un état second sur une photo. Ce jeudi 15 septembre 2022, elle prend la parole afin d'éclaircir cette affaire. La grande blonde se saisit de son compte Instagram afin d'y partager une vidéo. Elle apparaît visiblement au réveil, en pleine baignade dans une piscine. "Alors voilà, vous m'avez nature peinture. Je sais que vous avez vu des images de moi pas très très sympathiques ces derniers temps. Mais bon, ça arrive de temps en temps de péter un câble. Dans n'importe quel monde, le mien, le vôtre, lance-t-elle les traits tirés et le visage fatigué. Vous avez retrouvé votre Loana à côté d'une piscine, pour vous faire rire. Bien sûr je suis mouillée. Il est 10h du matin. Si vraiment j'étais dans l'état que vous pensez que je suis, vous vous trompez. Je suis sans maquillage. Vous voyez la Loana naturelle, c'est celle que vous aimez j'espère. Je voulais rectifier le tir ! Je ne suis pas défoncée, j'ai juste pété un câble une fois. Ca peut arriver à tout le monde, non ? On n'est pas obligé d'en faire un drame. En attendant, je suis toujours celle que vous aimez au bord de la piscine."

En légende de cette vidéo, Loana ajoute quelques phrases. "Coucou mes loulous !! J'ai vu beaucoup de choses sur moi en ce moment, comme d'habitude d'ailleurs, on s'acharne au moindre faux pas que je fais mais je voulais vous montrer la Lolo de 10h du matin sans maquillage et morte de rire loin de tout ce qu'on peut dire sur moi... Je vous adore et j'espère que ma vidéo vous aura fait rire... Plein de gros bisous", écrit-elle. En commentaires, les réactions sont partagées... Certains l'encouragent à vivre pleinement sa vie tandis que d'autres tirent la sonnette d'alarme. Selon ces derniers, Loana est en danger. Affaire à suivre...