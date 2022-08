Loana au plus mal : apparition choc à Saint-Tropez, des photos terribles...

Personne ne s'attendait à la voir dans un événement de ce genre ! Depuis quelques années et ses nombreux problèmes de santé, Loana avait quelque peu délaissé la jet-set et tous ses rassemblements estivaux, préférant se préserver dans l'ombre. Cependant, la quadragénaire semble avoir décidé d'y revenir... et quoi de mieux pour cela que l'anniversaire de Massimo Gargia ? L'italien, pilier des étés tropéziens, semblait en tout cas ravie de la voir.

Comme tous les étés, celui-ci avait invité le week-end du 20 août toutes les personnalités présentes à Saint-Tropez pour une grande fête célébrant ses 82 ans. Mais autant dire qu'au milieu de Fiona Gélin, Frigide Barjot ou encore Orlando, l'ancienne Lofteuse a été la plus remarquée par les internautes, qui ont tout de suite remarqué son visage marqué.

"Visage bouffi", "cheveux en bataille"... Nombre d'entre eux se sont lâchés sous les publications des amis de la jeune femme, qui avaient tous publié des photos d'elle sur leurs réseaux sociaux, forçant certains à bloquer les commentaires comme Stéphane Pelletier, ami proche de Massimo Gargia et de la mère de la jeune Mindy. Sylvie Ortega et Pierre-Jean Chalençon, deux VIP y sont cependant allés de leur petit commentaire, le second lâchant avec ironie "Haie, ça pique !".