Loana relookée : elle dévoile son nouveau look qu'elle déteste... alors qu'elle est sublime !

Il s'agissait au départ d'une incroyable transformation qui semble devenir une histoire totalement incompréhensible. Alors que Loana a participé à Incroyables Transformations, M6 a finalement décidé de ne pas diffuser l'épisode, la star ayant vécu l'expérience comme une "horreur". Mais ce mercredi 10 août, Nicolas Waldorf, coiffeur du programme, a décidé de dévoiler l'avant-après de la gagnante de Loft Story et le résultat était plutôt bluffant. Ayant tenté de rétablir la vérité, Loana s'est emmêlée les pinceaux ce jeudi 11 août, avant de publier les photos du résultat sur Instagram. Et si elle dit détester ce nouveau look, ses abonnés eux sont quasi unanimes, elle est sublime.

"Voilà la véritable photo du résultat final de relooking extrême... Cheveux au carré, châtain et tailleur crème taille 52 au lieu de 44, pas de maquillage je me suis pas reconnue, a-t-elle écrit en légende d'une photo où elle apparaît pourtant à son avantage. Voilà pourquoi j'en ai pleuré quand on voit la photo de mon arrivée.. je ne dis pas que c'est horrible je dis juste que ça ne me ressemble pas et qu'on avait convenu de certaines choses qui n'ont pas été respectées mais hormis ça j'ai passé une super journée avec des personnes géniales c'est juste que la finalité n'était pas celle que j'aurai voulu ou imaginé c'est tout." Mais ses abonnés ont bien du mal à comprendre comment Loana peut détester à ce point ce look qui lui va à ravir.

C'est 100000 fois mieux qu'avant

Et ils n'ont pas manqué de lui faire savoir. "Vous êtes plus magnifique sur cette photo que avec votre blond délavé...", "Très beau relooking et c'est bien ce qui avait été montré comme résultat par Nicolas Waldorf lors de l'interview...", "C'est 100000 fois mieux qu'avant", peut-on lire. "Juste splendide, "Vraiment joli et naturel et même ça rajeunit !", les commentaires allant de ce sens sont nombreux.