Loana les seins à l'air et "pas dans son état normal" ? Sa dernière vidéo navrante

Durant plusieurs semaines, Loana Petrucciani n'avait plus donné de nouvelles sur Instagram. Mais depuis peu, la gagnante de la saison 1 de Loft Story (2001, sur M6) a fait son retour. Après avoir partagé une vidéo sur laquelle elle a un filtre, elle a dévoilé de nouvelles images qui ne sont pas passées inaperçues et qui ont même inquiété certains de ses abonnés.

Mardi 21 juin était célébrée la Fête de la musique. Un événement que Loana a voulu fêter avec sa communauté Instagram un peu en retard. "Fête de la musique en retard mais il y a t'il un jour spécial pour s'amuser ??????? Alors, j'avais envie de vous faire partager ma joie... Gros bisous mes loulous", a-t-elle écrit le 22 juin. Si le message a tout ce qui a de plus normal, la vidéo qui l'accompagne a intrigué. On peut y voir Loana avec des écouteurs en train de danser... nue. En effet, la femme de 44 ans baisse légèrement son téléphone à un moment donné, dévoilant ainsi sa poitrine aux yeux de tous. Simple erreur ou volonté de trop en dévoiler ? Impossible à dire.

Selon certains, Loana n'était pas dans son état normal quand elle a filmé et posté sa vidéo. "Alors sur ta vidéo Lolo rien ne va : primo y'a pas de musique, secondo t'es à poil et bordel mais t'es défoncée comme un renard de l'espace ! Est-il encore possible de t'aider ?", écrit notamment un internaute. Un autre était surtout inquiet après avoir découvert cette publication : "Oh mon Dieu !!! Il y a URGENCE ... elle n'est vraiment pas dans son état normal. Que font ses proches ?? Faut alerter son profil c'est fou. Elle est à poil édentée et shootée ... what else ???". "Mais Loana. Tu peux pas te montrer comme ça c'est totalement dégradant pour ton image", a-t-on aussi pu lire.