Loana payée "une misère" pour Incroyables Transformations : son salaire pour être une "horreur" dévoilé

Incroyables transformations ? Pas vraiment pour Loana Petrucciani qui a participé à l'émission à succès de M6. La gagnante de Loft Story (2001) n'a déjà pas manqué de faire savoir qu'elle était très déçue de son relooking. Et, à l'occasion d'une nouvelle interview, l'ancienne star de télé-réalité de 44 ans a fait savoir qu'elle était très déçue de son salaire.

Depuis qu'elle a brillé dans la première saison de Loft Story, Loana a connu plusieurs descentes aux enfers. Mais elle a prouvé à chaque fois qu'elle pouvait renaître de ses cendres tel un Phoenix. Ses participations à des programmes notamment lui font très plaisir. Ainsi, quand on lui a proposé d'être candidate d'Incroyables Transformations, elle a accepté la proposition. Mais elle l'a vite regretté, le résultat n'ayant pas été à la hauteur de ses attentes. Et elle ne s'est pas gênée pour le faire savoir. Elle a en effet confié à Voici qu'il s'agissait là de sa "pire" expérience télévisée.

Loana a en plus ajouté qu'elle n'était pas satisfaite de sa transformation. Elle a été très déçue par le cachet qu'on lui avait proposé pour sa journée de tournage. "J'ai été payée 450 euros. C'est une misère pour faire cette horreur !", a-t-elle tout d'abord confié. Sans oublier de préciser que la production a tout pris en charge. "Pour eux, ils pensaient avoir bien fait leur travail. Pourquoi allaient-ils me compenser pour un travail que je détestais ? Chacun ses goûts comme on dit !", a-t-elle poursuivi, amère. Reste à savoir si elle a dit son dernier mot concernant cette expérience.

Loana traumatisée, l'épisode non diffusé

Une transformation que les téléspectateurs de M6 ne verront jamais à l'antenne. En effet, face aux critiques de Loana en février dernier, la chaîne a préféré ne pas diffuser son émission. "M6 a annulé la diffusion de l'épisode et c'était douloureux pour moi parce que j'ai travaillé comme un fou pendant des heures. C'était très compliqué à faire. Je trouve qu'on a très bien fait notre travail", nous avait confié le coiffeur du programme Nicolas Waldorf en mai dernier.

Rappelons qu'en début d'année, Loana avait accordé une première interview à Voici pour révéler qu'elle avait été traumatisée par son passage dans Incroyables Transformations. "C'est bien de la m*rde. Je voyais ma bouche mais je ne reconnaissais pas le reste. Il n'y avait plus de Loana du tout. Ma mère m'a dit que je faisais 15 ans et 15 kilos de plus. Même elle ne m'a pas reconnue. [...] Ça a été mon pire cauchemar, c'est la pire télé que j'ai faite. Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !", s'était-elle notamment indignée.