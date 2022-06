Loana relookée et méconnaissable : "On dirait que tu as 30 ans!"

Loana a pourtant essayé de changer. Il y a plusieurs mois, l'ancienne candidate de téléréalité avait décidé de faire confiance aux experts de l'émission Incroyables transformations diffusée sur M6. Fermement décidée à modifier son apparence et changer de style, Loana n'avait qu'une requête auprès des professionnels du programme : que ses cheveux restent intactes. Mais apparemment, Nicolas Waldorf, en charge des relookings capillaires des candidats, ne l'a pas écoutée : "Ils m'ont coupé 2000 euros d'extensions. [...] Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merdique que quand je me coiffe, la moitié part."

Ce dernier s'était défendu face aux propos de Loana, affirmant que malgré ce qu'elle avait laissé croire, "elle n'était pas prête à ça" : "C'était douloureux pour moi parce que j'ai travaillé comme un fou pendant des heures. C'était très compliqué à faire. Je trouve qu'on a très bien fait notre travail." Toujours selon Nicolas Waldorf, Loana n'était pas dans son état normal et "planait", accusation dont elle s'est défendue il y a quelques jours : "Ça me choque beaucoup. Quand je suis arrivée, j'étais super en forme. Ça a commencé à 8h du matin, c'est sûr que je n'étais pas fraîche le matin, a-t-elle indiqué à Voici.fr. Et ça a terminé à 22h. Donc je ne planais pas sauf quand je fermais les yeux quand on me maquillait et me coiffait pour récupérer les heures de sommeil. J'étais juste un peu fatiguée parce que je m'étais réveillée à 7h." Un raté et une longue journée pour être payée "une misère". Désormais, Loana préfère miser sur les filtres, bien plus sûrs et moins décevants !