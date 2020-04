Loana : Décolleté généreux, cheveux lissés... pour un retour en beauté

Le début de l'année 2020 a été compliqué pour Loana. Au mois de février dernier, la jolie blonde de 42 ans se retrouvait de nouveau en Une des magazines après avoir été supposément mêlée à une altercation avec son ex-compagnon Fred. Accusé de l'avoir violentée, l'homme en question avait par la suite réfuté les faits. Encore une sombre affaire pour l'ancienne vedette de Loft Story qui a multiplié les frasques ces dernières années.

Depuis cette mésaventure non avérée, Loana s'est éloignée des réseaux sociaux, ne donnant plus aucune nouvelles à ses fans. Du moins, jusqu'à ce samedi 25 avril 2020. En effet, elle s'est saisie de son compte Instagram pour partager un selfie. Comme à son habitude, c'est le décolleté largement découvert qu'elle est apparue mais aussi le visage aminci. De quoi penser que Loana a retrouvé le sourire et est prête à faire son come back sur la Toile. Mais est-elle réellement en meilleure forme ? Un détail intrigue quelque peu : ses cheveux ! Habituée à une longue crinière blonde naturelle, il semble désormais qu'elle se soit munie d'une perruque synthétique, aux cheveux lissés. Nous aurons la réponse à la prochaine photo...

Loana a longtemps lutté contre ses addictions à la drogue et s'est retrouvée plusieurs fois en centre de désintoxication. Sa détresse émotionnelle l'a même conduite à tenter de mettre fin à ses jours à 9 reprises. Sur Snapchat en décembre 2019, elle expliquait d'ailleurs avoir voulu "quitter cette vie avec de l'alcool, des médicaments, de la drogue." "Ça devenait un jeu avec la mort", confiait celle qui aura été 3 fois dans le coma et victime de "deux arrêts cardiaques". Espérons que cette période noire soit définitivement derrière elle aujourd'hui. Nul doute que ses followers seront, en tout cas, ravis de la revoir.