Loana dégoûte les internautes avec une vidéo, "fatiguée" elle répond aux "commentaires ignobles"

Dernièrement, c'est une vidéo d'elle en train de danser nue qui a fait polémique. Certains avaient supposé que Loana n'était pas dans son état normal. "J'avais juste envie de rire et non je ne suis ni droguée, ni alcoolisée... Juste envie de vous faire rire au lieu des photos lisses qu'on met de moi... Eh oui, j'adore m'amuser... Où est le mal ?? Vous avez des dizaines de filles en string minuscule qui vantent des crèmes qui ne marchent même pas et vous appelez ça des businesswomans ... Je ne vends rien juste, trois minutes de rire avec mes cheveux qui couvrent ce qu'il faut... Et moi j'ai droit à un taulier d'insultes...", s'était-elle agacée.