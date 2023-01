Loana en colère : son come-back raté entre coups de gueule et incompréhension

Loana a connu des années éprouvantes, marquées par la drogue et la dépression. Mais une fois de plus, en 2021, elle a souhaité renaître de ses cendres. Elle a fait de nouvelles apparitions télévisées, dans Touche pas à mon poste. Et elle a accepté de participer à une émission sur M6 : Incroyables Transformations. Une nouvelle annoncée fin 2021. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, un scandale que le public a pu suivre durant une partie de l'année 2022.

Loana a fait confiance à l'équipe d'Incroyables Transformations pour la relooker. Ainsi, le coiffeur Nicolas Waldorf et la maquilleuse Léa Djadja étaient chargés de lui offrir une nouvelle tête et Charla Carter un nouveau look. Quand la nouvelle de sa participation a été annoncée, les téléspectateurs avaient hâte de découvrir le résultat. D'autant plus que début janvier 2022, Charla Carter avait confié à Ici Paris : "Avec Loana, on a réussi une transformation vraiment sympa, je trouve, en la rendant beaucoup plus chic. Sans doute, que le changement était peut-être un peu trop radical pour elle. Le plus dur était de lui faire comprendre, comme aux autres, qu'il faut évoluer. On ne peut pas avoir le même look à 20 ans et à 40." "Elle est venue, croyez-moi c'est à couper le souffle. J'avais les larmes aux yeux, je pense que toute la production avait les larmes aux yeux. J'ai revu la Loana de l'époque. On a déconstruit le look qu'elle avait, on était beaucoup dans l'émotion parce que pour nous, c'est une icône, on a grandi avec elle. On voulait que ça soit top. On a tout donné et c'était magique", avait de son côté confié le coiffeur à Télé Loisirs. Mais la gagnante de Loft Story (saison 1, en 2001) ne partageait pas leur vision et l'a vite fait savoir.

Loana en colère contre l'équipe d'Incroyables Transformations

Interrogée par Voici, Loana a assuré : "C'est bien de la m*rde. Je voyais ma bouche mais je ne reconnaissais pas le reste. Il n'y avait plus de Loana du tout. Ma mère m'a dit que je faisais 15 ans et 15 kilos de plus. Même elle ne m'a pas reconnue. [...] Ça a été mon pire cauchemar, c'est la pire télé que j'ai faite. Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !" Son avis n'aurait pas été pris en compte, un détail qui a eu le don de l'agacer. Et une promesse aurait été brisée : "Une coiffeuse m'avait offert 2000 euros d'extensions, j'avais les cheveux jusqu'en bas des fesses, blonds comme j'aime. Avec ma petite combinaison moulante, j'arrive le matin toute contente. Je leur ai dit qu'ils pouvaient toucher à tout sauf mes cheveux. On me l'avait promis. Je le vois, je le tue ! J'ai couru pleurer aux chiottes pendant trois quarts d'heure. Je lui ai dit que j'étais mal et il m'a dit qu'il me remettrait des cheveux et que ce serait la même longueur et couleur."

Choqué, Nicolas Waldorf n'avait pas tardé à réagir auprès de Purepeople afin de dévoiler les coulisses de son passage : "Face à moi, elle a été extrêmement polie. C'était une longue journée. Loana, c'est une icône qui a influencé mon enfance et mon adolescence. Alors c'était très important pour moi, un vrai challenge. On a travaillé main dans la main pendant des heures, c'était une journée exceptionnelle où on a tous allié nos pouvoirs, bien plus que d'ordinaire. Quand elle est arrivée j'en ai eu les larmes aux yeux, son proche a pleuré. Tout le monde était ému. Elle s'est vu dans le miroir et elle a bloqué : elle a aimé, puis non, puis si, puis non. Elle a quitté le plateau, puis elle est revenue."

Face à cette polémique, M6 a préféré ne pas diffuser son émission. Une photo de son relooking a toutefois été dévoilée par Loana en août dernier. Et surprise... c'était bluffant. Un détail bien vite souligné par ses abonnés qui n'ont donc pas compris pour quelle raison elle s'était agacée.