Loana en couple avec Nicolas, son ami gay ? Mise au point claire, l'histoire se répète...

La guerre entre Loana et son ex-amie Sylvie Ortega Munos fait rage. La première gagnante de Loft Story (2001) accuse la veuve de Ludovic Chancel, défunt fils de Sheila, de lui avoir fourni des médicaments qui l'ont plongée dans le coma et qui ont conduit à son hospitalisation. Rappelons que le 22 février 2021, Loana avait été internée après une overdose de GHB. Sur les réseaux sociaux, Sylvie Ortega Munos se défend... et fait des révélations sur Nicolas, l'un des proches de l'ex-star de télé-réalité.

En story sur Instagram, Sylvie Ortega Munos règle ses comptes. La grande brune s'en prend à son ancienne amie Loana qu'elle qualifie de "camée atteinte d'une maladie dangereuse qui s'appelle la mythomanie". Décidée à rétablir ses vérités, la jeune femme s'en prend alors à Nicolas, l'un des plus anciens amis de Loana que certains prennent pour son compagnon.

Loana en couple avec Nicolas ? "Il est gay, à son grand désespoir !"

"Arrêtez de dire que son best friend et elle sont love ! Nicolas est gay, à son grand désespoir", lâche Sylvie Ortega Munos. Et de poursuivre à propos du projet de Loana et Nicolas d'ouvrir une boîte de nuit : "Nicolas et moi avons discuté lors du tournage... Bravo d'avoir comme objectif d'ouvrir un club discothèque quand on n'est pas équilibré ! Est-ce bien raisonnable pour elle ?"

Pour résumé, Sylvie Ortega Munos – qui s'était violemment clashé avec Eryl Prayer, autre ami de Loana, sur le plateau de Touche pas à mon poste – raconte que Loana aurait rêvé former un couple d'amoureux avec son ami Nicolas. Des révélations qui rappellent sa relation passée avec Phil Storm...

En janvier 2018, la supercherie est révélée. Après une belle histoire romancée sur les réseaux sociaux, la vérité sur la grande blonde de 43 ans et son soit-disant ex-compagnon Phil Storm éclate : il est en réalité gay et marié, et affirme n'avoir "jamais couché avec Loana". "Tu sais que je suis gay depuis le début. Et que tout est inventé. tu es même venue à la maison avec mon mari", balançait le mannequin. Un faux couplé monté uniquement pour faire des paparazzades...