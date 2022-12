Loana passée tout près de l'amputation : vidéo de son doigt nécrosé, ce n'est vraiment pas beau à voir....

"Ça c'était avant l'opération", peut-on lire en légende cette vidéo peu ragoutante. On y aperçoit en effet l'index de la quarantenaire, emprisonné dans une bague bien trop serrée. Le doigt est très gonflé, à tel point qu'il est rougi et semble même sur le point d'exploser. Quelques gouttes de pus apparaissent au niveau de la bague et une croûte semble s'être formée. Dans les commentaires, les abonnés de l'ancienne starlette sont nombreux à avoir fait part de leur incompréhension quant à cette situation irréaliste. "Je me demande surtout qui laisse son doigt se nécroser comme ça...", "On ne laisse pas son doigt coincé pendant plus de trois semaines comme ça", "On attend pas cet extrême pour consulter !", "Pourquoi attendre aussi longtemps avant de se faire soigner ?", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Pour l'instant, Loana n'a pas encore donné d'explications quant à cette attente prolongée pour se faire opérer. Mais le plus important, c'est que son doigt ait été sauvé ! Plus de peur que de mal donc.