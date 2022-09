Loana dans Danse avec les stars : elle a raté le casting... à cause de Pamela Anderson !

Loana a bien failli faire son grand retour dans une émission célèbre de TF1 comme elle l'a dévoilé à l'occasion d'une interview pour Voici. Mais la gagnante de Loft Story 1 (2001) s'est fait voler par la vedette par une star internationale.

Il y a déjà onze ans que Loana a été révélée au grand public sur M6. La blonde de 45 ans était en colocation avec plusieurs personnes et évoluait devant les caméras. Tout le monde se souvient encore de la fameuse scène de la piscine avec Jean-Edouard. Par la suite, elle a percé dans la musique et a participé à d'autres émissions telles que Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! en 2006 et Les Anges (2011). Mais elle a connu une descente aux enfers et a déserté les plateaux à partir de 2012. Son retour dans Les Anges 9 en 2017 était donc un événement. Elle a ensuite participé à La Villa des coeurs brisés en 2018 avant de connaître de nouveau une passe difficile. Cette année là, elle aurait également pu participer à Danse avec les stars.

Au cours d'un entretien avec Voici, Loana a en effet révélé qu'elle avait passé le casting du célèbre concours de danse. "J'avais fait les essais avec Jordan Mouillerac. Ça s'était super bien passé. Ils te font danser pendant trois heures. Tu apprends un petit bout de chorégraphie et ils te filment. Ils t'appellent 15 jours après", s'est-elle souvenue. Malheureusement pour elle, la production ne l'a pas retenue car elle lui aurait préféré une autre star : Pamela Anderson (qui a partagé l'aventure avec Maxime Dereymez).

"Il y a des critères et ils veulent des personnes différentes. Sans me vanter, je fais un peu Pamela Anderson parce que je suis blonde et j'ai des gros seins. Ils n'allaient pas mettre deux blondes aux gros seins sur le même plateau !", a confié Loana afin d'expliquer (d'une drôle de façon) la décision de la production de Danse avec les stars. Malgré cet échec, la meilleure amie d'Eryl Prayer ne perd cependant pas espoir d'être sollicitée de nouveau par la production. Et si on lui permet de vivre cette belle aventure, elle assure qu'elle s'en sortirait parfaitement. "J'ai été championne de gymnastique rythmique quand j'étais en 3ème et j'en ai fait 4 ans. J'ai aussi appris à danser. J'ai été danseuse en boîte de nuit sur les podiums pendant 5 ans", a-t-elle conclu.

Le message est passé !