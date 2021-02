Loana, interview-vérité : elle revient sur sa descente aux enfers, "mon erreur a été de rencontrer mon ex"

Elle a tout connu, la plus grande gloire comme la plus douloureuse des descentes aux enfers. Mais Loana ne baisse pas les bras. Alors qu'elle sort tout juste d'une période compliquée - elle est actuellement en procès contre son ex qu'elle accuse d'agression et de vol - la gagnante de Loft Story a décidé de reprendre sa vie en main. Elle l'a prouvé samedi 6 février lors d'une interview en visio pour Télépro.

Rassurez-vous, Loana l'assure, elle va mieux aujourd'hui : "Je vais très bien. Je vais beaucoup mieux. J'ai changé mon look. Moralement, oui ça va beaucoup mieux. J'ai enterré l'année dernière psychologiquement en me disant que je mettais ça derrière moi. Et je commence une nouvelle année en commençant une nouvelle vie. Je reprends ma vie en main et j'ai envie de passer à autre chose". Et de poursuivre que si son avenir professionnel est encore bien incertain, elle a décidé de s'occuper d'elle avant toute autre chose : "Professionnellement je mets tout de côté. C'est plus personnel. Je reprends ma vie en main et j'ai envie de passer à autre chose. Ces dernières années ont été beaucoup trop dures. Pour pouvoir passer à autre chose il faut savoir faire un trait sur tout ça."

Fidèle à son honnêteté légendaire, la star de 43 ans avoue ses erreurs. Mais en tout cas, elle ne regrette pas du tout sa participation à Loft Story, consciente que sa vie d'avant était déjà loin d'être parfaite : "Les erreurs oui, j'en ai fait plein d'erreurs. Professionnellement en revanche, je n'ai fait aucune erreur. J'assume tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec le coeur et avec conviction. Mes erreurs ont été personnelles, comme de mauvaises rencontres. Mon erreur a été de rencontrer mon dernier petit-ami en date. Et de faire confiance trop facilement aux gens. Loft Story a été la chance de ma vie. Ça a changé ma vie en bien. Si je n'avais pas fait cette émission je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Au contraire, ça a été la chance de ma vie."

Alors que certains pensent que Loana a été détruite par son passage devant les caméras d'M6, la blonde est loin de partager cet avis: "Loft Story m'a apporté beaucoup plus de bonheur que de malheur. J'avais des fêlures déjà bien avant le jeu. Et ces fêlures auraient été accentuées par une vie encore plus modeste et beaucoup plus calme. Loft Story m'a apporté tellement de joie, de bonheur, de rencontres, de voyages. Ça a embelli ma vie de participer à ce jeu. Je leur dois tout. Les mauvaises rencontres on les fait qu'on soit célèbre ou pas. Ma descente aux enfers est due à mon entourage."

Dans cette interview vérité, on ne peut que constater à quel point la jeune femme est consciente de ses faiblesses et qu'elle semble enfin prête à aller de l'avant dans une vie plus saine. Alors oui, elle a encore un peu de mal à mettre ses idées en ordre et a des problèmes dentaires visibles (le résultat de sa consommation excessive de cocaïne), mais au moins, elle semble tout faire pour s'en sortir. Si le chemin sera encore long, on lui souhaite sincèrement le meilleur pour l'avenir.

L'interview de Loana est à retrouver en intégralité sur le site de Télépro.