Loana prête à tout pour gagner de l'argent : dépassé, un ex-lofteur dénonce l'une de ses pratiques

Steevy Boulay est à l'honneur dans Garçon Magazine. Le chroniqueur des Grosses têtes s'est confié sans filtre sur différents sujets. Il a notamment évoqué son ancienne colocataire du loft Loana Petrucciani pour dénoncer l'une de ses pratiques.

En 2001, Steevy Boulay a été révélé au grand public dans Loft Story. Très vite, il est devenu l'une des coqueluches des téléspectateurs, grâce à sa bonne humeur et sa sensibilité (et son doudou bourriquet !). Il a notamment partagé son aventure avec Loana et les deux candidats étaient très proches. Mais tous deux ont fini par prendre des chemins différents. Si la blonde de 44 ans a connu plusieurs descentes aux enfers, le chroniqueur de 42 ans a poursuivi son chemin sans embûche. Laurent Ruquier lui a donné sa chance, il a ainsi travaillé à ses côtés dans On va s'gêner (Europe 1), On a tout essayé (France 2), L'émission pour tous ou Les Grosses têtes (RTL). "Grâce à la télé-réalité, j'ai acquis un capital notoriété qu'il a fallu que je transforme intelligemment pour perdurer ! Et je crois avoir reçu une éducation qui m'a permis de ne pas me trahir. Quand on sème du bien, on récolte du bien, quand on sème du mal, on récolte du mal. Moi je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit, et j'arrive à me regarder tous les matins dans une glace", a-t-il confié à nos confrères.

Steevy Boulay a ensuite précisé qu'il avait eu la chance d'être toujours "très bien entouré", par Laurent Ruquier d'abord mais aussi par le regretté Pierre Bénichou qui était toujours présent pour le défendre. Loana n'a pas eu cette chance et a donc connu des périodes sombres entre drogue ou tentatives de suicide. Si depuis quelques mois elle semble aller mieux, l'une de ses pratiques a été pointée du doigt par son ancien ami. "On vit une drôle d'époque... Le dernier truc qui m'a subjugué, c'est la multiplication des plateformes de dédicaces. Elles me harcèlent pour que je fasse payer des gens à qui j'enverrais des messages vidéos. C'est incroyable ! On en est à monnayer notre gentillesse vis-à-vis de tout le monde. Ma pauvre ex-consoeur Loana qui demande 90 euros pour un message, ça me dépasse... Si on vient me parler sur Instagram, je réponds je ne vais pas demander 20 balles", a-t-il déploré.

Entre Loana et Steevy, ce n'est plus le grand amour. Ce dernier regrette qu'elle n'ait jamais saisi la main qu'il lui a tendue quand cela allait mal. "Je suis un homme blessé. Quand on tend trois fois sa main à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas et qu'on la voit s'enfoncer et s'enfoncer... Moi quand j'aime quelqu'un je fais tout pour l'aider. Mais quand cette personne est complètement hermétique et qu'on la voit descendre de plus en plus bas, moi ça me fend le coeur !", avait-il notamment déclaré en avril dernier, lors de l'émission diffusée sur C8 pour fêter les 20 ans de Loft Story.