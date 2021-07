Loïc (Koh-Lanta) brûlé à la main après un "sauvetage" : photo de sa blessure

Loïc serait-il un héros ? L'ancien candidat de Koh-Lanta (2020) qui s'était hissé jusqu'aux poteaux a en tout cas prouvé qu'il ne reculait pas face au danger. C'est ce qu'on peut comprendre ce mercredi 21 juillet 2021 en découvrant une photo de sa main brûlée sur sa story Instagram. Le jeune homme y évoque au passage un mystérieux "sauvetage" survenu au Camping Paradis La Roudelière à Signes (Provence-Alpes-Côte d'Azur) où il se trouvait. "Petite brûlure suite au sauvetage d'hier soir. Avec la chemise et le tee-shirt qui ont pris feu", a-t-il commenté ajoutant des émojis hilares, preuve qu'aucun drame n'est arrivé.

Loïc n'apportera pas plus de détails mais le camping, que nous avons pris soin de contacter, nous a confirmé que le jeune homme ainsi que les équipes de l'établissement estival n'avaient "rien de grave heureusement". L'ancien aventurier et ami de Bertrand-Kamal a malgré tout très certainement passé un bon moment au vu des photos partagées sur le Facebook de l'hébergement. On y voit l'aventurier tout sourire sur scène aux côtés d'enfants et acceptant volontiers de prendre des photos avec le public.

Loïc n'était pas présent en tant que client mais en tant que célébrité invitée à faire le show dans le cadre d'un été spécial. "Surprise. A partir du 13 juillet, tous les mardis, une star viendra faire son show au camping !! Réservez dès à présent. Le spectacle + Le repas + dédicace = 22€", apprend-on sur la page Instagram officielle du Camping Paradis La Roudelière. C'est le chanteur Olympe qui a inauguré cette fameuse surprise. Les vacanciers pourront ensuite avoir l'occasion de rencontrer les anciens candidats de The Voice Edgar (2021) et Hobbs (2018), ainsi que l'inoubliable membre des L5, Alex Dana et le chanteur Ahmed Mouici.