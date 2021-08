Loïc (Koh-Lanta) révèle qu'il a un problème au coeur : "Je peux enfin vous en parler..."

En 2020, le grand public a découvert Loïc dans Koh-Lanta, les 4 Terres (TF1), un jeune homme de 20 ans qui s'est révélé être un aventurier redoutable. Lors de sa participation, il avait d'ailleurs réussi à aller jusqu'à la terrible épreuve des poteaux. Il est de retour cette année dans le programme à l'occasion de la nouvelle édition All Stars. Loïc a en effet bénéficié de la malencontreuse blessure de Freddy pour le remplacer dès le tout premier épisode.

L'ancien grand complice de Bertrand-Kamal aurait bien pu ceci dit ne jamais pouvoir repartir en tournage. En effet, Loïc a longtemps gardé secret les ennuis de santé qu'il a rencontré avant de s'envoler pour la Polynésie française. Jusqu'à ce jeudi 26 août 2021. "Je peux enfin vous en parler... En début d'année, lors des tests de sélection pour ce Koh-Lanta : La légende, on m'a découvert sur un test à l'effort un petit problème au niveau du coeur", a-t-il confié sur Instagram, sous une photo de lui à l'hôpital.

Le compagnon de Lucie Caussanel a par la suite été suivi de près, multipliant toutes sortes d'analyses médicales pendant "un long mois" et enchaînant donc les "allers-retours à l'hôpital". "Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me tenait à coeur de vous en parler et de vous expliquer ces moments difficiles... Cela explique aussi pourquoi j'étais un petit peu moins présent sur les réseaux en début d'année car j'avais la tête complètement ailleurs...", a-t-il reconnu.

Fort heureusement, les résultats de tous ces tests ont assuré que Loïc se portait bien et qu'aucun problème au coeur n'avait été décelé. Le médecin du candidat a donc pu l'autoriser à participer à Koh-Lanta même si à ce moment-là, il était déjà trop tard pour Loïc de se remettre au niveau. "Pendant tous ces examens, je n'avais pas le droit de faire de sport c'est pour ça que j'arrive sur ce Koh-Lanta avec quelques kilos en trop mais également le stress de pas avoir pu m'entraîner physiquement en sachant que je me retrouverai fasse à des machines de guerre", a-t-il souligné.