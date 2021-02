Loïc (Koh-Lanta), son absence à l'hommage à Bertrand-Kamal : il s'explique après une vive attaque

Décédé en septembre 2020 des suites d'un cancers du pancréas à seulement 30 ans, Bertrand-Kamal, aventurier de Koh-Lant, les 4 Terres, fait depuis l'objet d'hommages et d'initiatives destinés à récolter des fonds pour la recherche contre cette terrible maladie. Samedi 6 février 2021, une course dans les rues de Paris a même été organisée pour le fonds Pour Bertrand-Kamal. Ainsi, Denis Brogniart s'est entouré de Mathieu et Dorian (aventuriers de la même saison que Beka) pour suivre l'itinéraire dont le tracé a formé les initiales des prénoms de Bertrand-Kamal, B et K. Alix était elle aussi présente à leurs côtés en vélo, pour les ravitailler. Et ce n'est pas tout, les anciens candidats Claude Dartois (Koh-Lanta 2020) et Coumba Baradji (Koh-Lanta 2005) ont également rejoint la course. En revanche, il y en a un dont l'absence à fait jaser sur les réseaux sociaux, celle de Loïc.

Pourtant, ce dernier était bien le meilleur ami de Bertrand-Kamal sur le tournage aux îles Fidji. Un internaute a donc exprimé son incompréhension, et ce de manière plutôt virulente. "Au lieu de ne rien faire de ta vie, tu aurais pu aller courir. Tes parents ne te disent rien, à leur place j'aurais honte", a-t-il adressé au jeune Loïc qui a surtout récemment passé beaucoup de temps avec sa petite amie présumée, l'ex-Miss Lucie Caussanel. D'ordinaire peu enclin à répondre aux attaques, il a cette fois refusé de se laisser faire, répliquant de manière cash via sa story Instagram après avoir indiqué qu'il n'avait tout simplement pas été "convié à cause de la Covid". "Bon... Je veux bien qu'on reçoive des messages méchants pour je ne sais quelles raisons. Mais parfois, il faudrait peut-être arrêter non ? Les personnes qui envoient ce genre de messages vous dormez mieux le soir ? Je suis désolé mais se permettre de parler sans connaître la vie de la personne, c'est NON. Expliquez-moi juste à quoi ça sert, à part faire mal", a-t-il écrit passablement agacé.



Malgré la non participation de Loïc, l'événement sportif pour Bertrand-Kamal a permis à l'association ARC de récolter 11500 euros. "Pour toi mon Beka, mon ami, pour toujours dans nos coeurs. Belle course en ta mémoire aujourd'hui avec la famille #kohlanta ! Et tes parents Annick et Samir et la @fondationarc pour la recherche contre le cancer", a confié après coup Denis Brogniart sur Instagram.