Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Denis Brogniart et d'ex-aventuriers lui rendent un bel hommage

Dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Bertrand-Kamal avait séduit les téléspectateurs par sa bonne humeur et sa joie de vivre. Mais, malheureusement, l'aventurier de 30 ans a rendu l'âme en septembre 2020, en pleine diffusion de cette édition du jeu de TF1, après avoir lutté contre son cancer du pancréas. Quatre mois après sa disparition, l'animateur Denis Brogniart, qui avait tissé de forts liens avec le Dijonnais, ainsi que d'anciens participants à Koh-Lanta lui rendent un nouvel hommage.

C'est avec Coumba (aventurière de Koh-Lanta Pacifique, Le choc des héros et La revanche des héros), Claude (aventurier de Koh-Lanta Vietnam, La revanche des héros, et l'Ile des héros), Dorian (aventurier de Koh-Lanta les 4 terres) et Mathieu (aventurier de Koh-Lanta les 4 terres) que Denis Brogniart propose un nouveau projet : une course parisienne pour le fonds Pour Bertrand-Kamal. Tous ensemble, ils ont imaginé un parcours de course dans les rues de Paris. Ce tracé forme les initiales des prénoms de Bertrand-Kamal, B et K. Le but de nos aventuriers est de parcourir cet itinéraire contre de l'argent.

Ainsi, les sportifs s'engagent à courir une certaine distance en fonction des fonds récoltés. Pour 5 euros, ils courent 50 mètres, pour 10 euros c'est 100 mètres, 50 euros correspondent à 500 mètres, 100 euros à un kilomètre et ainsi de suite. Le but final est de parcourir 42 kilomètres, et ainsi de récolter 4200 euros.

Le coup d'envoi de la course sera donné samedi 6 février à 9 heures. Et les fidèles téléspectateurs de Koh-Lanta ont jusqu'à ce vendredi 5 février 2021 minuit pour participer financièrement au projet via ce lien. À l'heure où nous écrivons cet article, déjà 2990 euros ont été récoltés via 133 donateurs. Rappelons que la totalité des fonds récoltés sera reversée à l'association de lutte contre le cancer du pancréas.

En décembre 2020 déjà, lors de la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres, au cours de laquelle Alexandra est ressortie grande gagnante, un appel aux dons avait été lancé et très vite une très jolie somme, près de 600 000 euros, avait été récoltée.