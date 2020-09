Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Son cancer diagnostiqué grâce à l'émission

La nouvelle a ému et bouleversé de nombreuses personnes. Bertrand-Kamal, candidat de Koh-Lanta 2020 (baptisée Les 4 Terres), est mort à l'âge de 30 ans des suites d'un cancer du pancréas. Un drame annoncé par ALP et TF1 le 10 septembre. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) lundi 14, la productrice Alexia Laroche-Joubert est revenue sur ce drame.

C'est après son aventure aux Fidji que Bertrand-Kamal a découvert qu'il était atteint d'un cancer. À la suite d'une blessure qu'il s'est faite dans Koh-Lanta, il avait passé des examens. C'est à ce moment-là que le diagnostic est tombé. "Il s'était blessé dans l'aventure, un truc assez bénin. Suite à Koh-Lanta, il avait encore mal et c'est à ce moment-là qu'il est allé faire des examens. Et ils ont décelé, je crois le 17 avril, un cancer. Très agressif, malheureusement", a confié Alexia Laroche-Joubert.

À l'instar du présentateur Denis Brogniart, elle a été présente au côté de l'aventurier tout au long de son combat. Et elle a admis auprès de Cyril Hanouna que cela avait " été extrêmement violent, car Bertrand-Kamal était l'expression même de la joie de vivre"."Ce qu'il a vécu en termes souffrance... Il a été admirable. Je l'avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d'humour, alors que je sais que c'était très violent", a-t-elle poursuivi.

Afin de lui rendre hommage, sa famille, l'équipe de Koh-Lanta et TF1 ont souhaité poursuivre la diffusion de l'émission et la lui dédier. Alexandra Laroche-Joubert l'assure, rien n'a été et ne sera changé au montage. "Bertrand-Kamal a dit à son papa que c'était sa plus belle aventure et qu'il voulait la voir", a indiqué la productrice.

Le week-end dernier, la famille du jeune homme s'est retrouvée pour honorer sa mémoire. "Avec Denis Brogniart et le producteur Julien Magne, on était samedi avec sa famille. C'était un moment incroyablement émouvant", a-t-elle conclu, émue.