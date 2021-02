Loïc (Pékin Express) exécrable avec Sabine : son comportement compliqué dévoilé par sa binôme

Aussitôt arrivés, aussitôt repartis. A l'issue de l'épisode de Pékin Express 2021 (M6) du 23 février, Sabine (50 ans) et Loïc (33 ans) ont été éliminés de l'aventure. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la professeure de musique est revenue sur sa relation tendue avec son binôme.

Sabine et Loïc composaient le binôme d'inconnus. Si en 2019, Fabrice et Briac qui ne se connaissaient également pas se sont bien entendus, cela n'a pas été le cas pour les candidats de Pékin Express 2021. Dès la première épreuve, des tensions sont survenues entre eux. "Loïc n'arrivait pas à monter sur le radeau. Je l'attendais. A force de patience, il a réussi à monter dessus. A ce moment-là, il est fort autoritaire avec moi, il n'était pas très très cool...", a confié la passionnée de chant lyrique.

La suite n'a guère été plus joyeuse. En plus d'appeler constamment sa coéquipière Sandrine, il lui a fait de nombreux reproches. Il l'a notamment accusée de les avoir perdus. "Il ne me calculait pas. Cela a été difficile. (...) Dès le début, il a été dur avec moi. Je ne pense pas que ce soit ma personnalité, j'essayais d'être cool. J'essayais d'aller dans son sens. Je ne veux pas régler mes comptes. Il m'a gâché mon aventure. Ce qui est dommage c'est que je vivais des moments super chouettes mais on ne partageait rien. Je ne pouvais pas apprécier les paysages par exemple. Par exemple, je lui disais 'la nature est luxuriante', il me répondait : 'T'es prof d'histoire géo toi ou pas ?!' Je ne pouvais rien partager. Pour moi cela a été très difficile", s'est souvenue Sabine lors de son entretien avec Télé Loisirs.

Les tensions étant vives, c'est "sans s'adresser la parole" que Sabine et Loïc ont fait leur retour en France. On se doute donc que les deux candidats ne sont actuellement plus en contact et que les images ont été dures à regarder pour la participante.