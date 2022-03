Lola Dewaere lâchée par son corps : "Je suis lessivée, j'ai mal, c'est un cauchemar"

La comédienne Lola Dewaere, qui était sur les écrans vendredi soir dernier dans le téléfilm de France 3 Crime dans l'Hérault, a fait parler d'elle sur Instagram ce dimanche. En effet, la fille du célèbre acteur défuntPatrick Dewaere n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a évoqué les problèmes que lui causaient les vaccins successifs pour la Covid-19...

Lola Dewaere était très remontée ce dimanche sur Instagram. Et pour cause, des troubles de santé qui lui sont causés (selon elle) par les vaccins. L'actrice de 42 ans s'est expliquée : "Je vous raconte donc mon histoire: 1er vaccin (Pfizzer) en août, on me dépiste le variant 5mn après dans une pharmacie (pas d'bol), mes règles commencent à être perturbées légèrement au niveau des flux et de la durée."

Alors qu'elle cherche à récolter des témoignages de personne ayant vécu la même histoire, la comédienne a poursuivi son récit : "Fin Décembre 2022 dernière dose de vaccin (Moderna), plus de règles pendant 3 mois , mais j'ai eu des douleurs INIMAGINABLES, comme si mon corps cherchait à expulser quelque chose qui était bloqué mais n'y arrivait pas." Celle qui avait déclaré avoir coupé les ponts avec sa famille paternelle, n'a pas caché sa fatigue et son ras le bol dans cette situation qu'elle peine à comprendre.

"J'ai toujours eu tendance à avoir des règles très très abondantes mais là je vous parle d'hémorragies de film d'horreur (...) Donc je dois aller tous les jours tourner avec 1 culotte prémenstruelle + 1 serviette par dessus + 1 tampon et je dois me changer toutes les 10 mn, car même ces triples protections ne suffisent pas ! La nuit je ne dors pas, je dois me changer toutes les 15mn toujours avec triple protections ! Je suis lessivée, j'ai mal, c'est un cauchemar" a confié l'actrice épuisée.