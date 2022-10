Lolita Chammah enceinte : la fille d'Isabelle Huppert attend son deuxième enfant

C'est une nouvelle qui devrait ravir la grande Isabelle Huppert, qui va devenir grand-mère une nouvelle fois dans les mois à venir ! L'actrice de 69 ans est l'heureuse mère de trois grands enfants, Lorenzo et Angelo et son aînée Lolita Chammah, déjà mère d'un petit garçon, Gabriel, que l'on a vu au cinéma l'an dernier. Au côté de Leïla Bekhti et Damien Bonnard, le petit brun de 9 ans a montré qu'il avait hérité du talent de sa mère et de sa grand-mère et il faudra certainement compter sur lui à l'avenir. Un petit garçon qui ne va pas rester fils unique bien longtemps puisque si l'on en croit les informations du Figaro, sa mère est enceinte et il devrait bientôt avoir un petit frère ou une petite soeur !

C'est lors d'une interview pour un portrait de Lolita Chammah pour le journal que l'information a été divulguée. Pour l'heure, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce deuxième enfant puisque ni le sexe ni le nombre de mois de grossesse n'ont été précisés. Une superbe nouvelle pour l'actrice de 39 ans, déjà mère de Gabriel, dont elle observe la carrière précoce au cinéma. "La transmission, c'est mystérieux", explique-t-elle. Une mère très proche de son premier enfant, qu'elle a évidemment accompagné lors de la promotion de son premier film, notamment lors du Champs-Elysées Film Festival.

Lolita et Isabelle, deux actrices très proches

De son côté, Lolita Chammah enchaîne les projets personnels puisqu'on la retrouve à l'affiche d'un nouveau film, Libre Garance ! qui sort au cinéma ces jours-ci. Elle tourne également dans une comédie et elle devrait être à l'affiche d'une pièce de théâtre en novembre prochain. Proche de sa mère, elle s'est déjà exprimée sur leur relation si particulière, mais très forte. "Il est vrai que l'on se ressemble plus aujourd'hui que quand j'étais plus jeune... C'est comme ça (...) La ressemblance n'est pas que physique. C'est aussi quelque chose qui nous échappe. Ce sont les autres qui la voient et qui nous la racontent", racontait Lolita au magazine Elle en septembre 2020.

Bientôt maman pour la seconde fois, Lolita Chammah va certainement pouvoir compter sur sa célèbre mère pour la soutenir.