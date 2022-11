Lolita Chammah enceinte de son 2e enfant, sa célèbre tante lui fait une jolie surprise !

Issue d'une famille de cinéma, Lolita Chammah aime, comme sa mère, se frotter de temps à autres aux planches. La voilà donc de retour au Théâtre du Rond-Point de Paris, dans le 8e arrondissement de notre capitale, dans la pièce Smith et Wesson, écrite et mise en scène par Alessandro Baricco. Il aura fallu attendre un petit temps avant que le public puisse enfin découvrir le spectacle... la générale a enfin eu lieu, le 9 novembre 2022, et les tickets pour la suite sont déjà disponibles ! Attention à faire vite, les représentations stopperont le 20 novembre prochain.

La générale de la pièce de théâtre Smith et Wesson a évidemment attiré une foule impressionnante de spectateurs. Lou Chauvain, Christophe Lambert, Laurent Caron, les jumelles Andrea et Géraldine Tshibuabua ont été chaleureusement applaudis à la fin du show. Lolita Chammah, également à l'affiche, a eu droit à une visite très spéciale en cette occasion. La réalisatrice Caroline Huppert, sa tante - et fatalement la soeur d'Isabelle Huppert - était présente dans la salle, tout comme Alessandro Baricco, auteur et metteur en scène de la pièce, mais aussi Régis Wargnier ou encore Jean-Michel Ribes.

Lolita Chammah enceinte de son deuxième enfant

La pièce Smith et Wesson raconte l'histoire de Rachel Green, une journaliste de 23 ans qui rencontre deux personnages hauts en couleurs nommés Tom et Jerry - pas de lien avec le chat et la souris. Après Novecento, avec André Dussollier, Alessandro Baricco se lance donc dans une satyre du rêve américain. Lolita Chammah, qui a une filmographie longue comme le bras, est également souvent présente au théâtre. Fille d'Isabelle Huppert et de Ronald Chammah, elle a transmis cet amour fou du jeu puisque son jeune fils, Gabriel Merz Chammah, a récemment débuté sa carrière dans le film Les Intranquilles, de Joachim Lafosse, aux côtés de Leïla Bekhti et de Damien Bonnard. Et ce n'est pas fini. Au début du mois d'octobre, la comédienne a annoncé, dans les colonnes du magazine Le Figaro, qu'elle attendait un deuxième enfant... Autant de mois remplis de beaux projets.