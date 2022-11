Diaporama : Lolita Chammah enceinte de son 2e enfant, sa célèbre tante lui fait une jolie surprise !

1 / 23 Lolita Chammah enceinte de son 2e enfant, sa célèbre tante lui fait une jolie surprise !

2 / 23 Exclusif - Lolita Chammah - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

3 / 23 Exclusif - Lolita Chammah et sa tante, la réalisatrice Caroline Huppert - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

4 / 23 Exclusif - Lou Chauvain, Laurent Caron, Lolita Chammah, Alessandro Baricco, Christophe Lambert, les jumelles Andrea Tshibuabua et Géraldine Tshibuabua - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

5 / 23 Exclusif - Lou Chauvain et Lolita Chammah - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

6 / 23 Exclusif - Lou Chauvain, Alessandro Baricco et Lolita Chammah - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

7 / 23 Exclusif - Lou Chauvain - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

8 / 23 Exclusif - Lou Chauvain et Régis Wargnier - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

9 / 23 Exclusif - Laurent Caron et Lou Chauvain - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

10 / 23 Exclusif - Le réalisateur Régis Wargnier - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

11 / 23 Exclusif - Lolita Chammah salut le public - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

12 / 23 Exclusif - Régis Wargnier et Alessandro Baricco - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

13 / 23 Exclusif - Les jumelles Andrea Tshibuabua et Géraldine Tshibuabua, Lolita Chammah et Lou Chauvain saluent le public - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

14 / 23 Exclusif - Lolita Chammah et Lou Chauvain saluent le public - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

15 / 23 Exclusif - Lou Chauvain, Christophe Lambert et Lolita Chammah saluent le public - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

16 / 23 Exclusif - Lolita Chammah, les jumelles Andrea Tshibuabua et Géraldine Tshibuabua et Lou Chauvain saluent le public - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

17 / 23 Exclusif - Lou Chauvain, Alessandro Baricco et Lolita Chammah - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

18 / 23 Exclusif - Laurent Caron et Christophe Lambert saluent le public - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

19 / 23 Exclusif - Laurent Caron, Lou Chauvain, Christophe Lambert et les jumelles Andrea Tshibuabua et Géraldine Tshibuabua - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

20 / 23 Exclusif - Alessandro Baricco, Jean-Michel Ribes, Lou Chauvain et Lolita Chammah - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

21 / 23 Exclusif - Lou Chauvain, Laurent Caron, Lolita Chammah, Alessandro Baricco, Christophe Lambert, les jumelles Andrea Tshibuabua et Géraldine Tshibuabua - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

22 / 23 Exclusif - Lou Chauvain et Lolita Chammah - Générale de la pièce "Smith et Wesson" d'Alessandro Baricco, au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage