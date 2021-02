Loni Willison SDF : l'ex mannequin à la rue, la descente aux enfers continue

Depuis désormais plus de deux ans, Loni Willison vit une situation insupportable. L'ancien mannequin américain est toujours victime d'une grande précarité, comme le montrent de nouvelles photos capturées le 18 janvier 2021. L'ancienne épouse de l'acteur d'Alerte à Malibu, Jeremy Jackson a été aperçue dans les rues de Santa Monica (Californie), déambulant avec ses affaires dans un chariot. Cheveux cours et colorés, vêtements en tous genre... le mannequin est méconnaissable.

Devenue sans-domicile fixe depuis 2017, Loni Willinson avait pu recevoir le soutien de nombreux fans et d'une ancienne amie, le mannequin Kristin Rossetti. Elle avait été émue par la publication de photos d'elle le bras blessé, couverte de saleté, assise dans les rues de Los Angeles, sur Melrose Avenue. Grâce à cette rencontre, Loni avait pu bénéficier d'un repas chaud, d'une douche et de nouveaux vêtements propres.

C'est là que Loni Willinson avait échangé quelques mots au DailyMail, en 2018. Elle expliquait que sa descende aux enfers avait débuté en 2014, lors de sa rupture difficile avec Jeremy Jackson, qui souffrait alors d'alcoolisme et qu'il aurait essayé de l'étrangler durant une dispute. Deux ans après, elle perdait son appartement de West Hollywood en même temps que son travail d'assistante en chirurgie esthétique. Ne pouvant plus payer son loyer ni le crédit de sa voiture, elle s'est retrouvée à la rue sans moyen de déplacement, avec ce que peut contenir une valise.

À l'époque, elle expliquait ne pas s'être douchée depuis une année, afin qu'elle ne puisse pas se faire agresser sexuellement dans la rue et être régulièrement victime de vols. "J'ai perdu deux jobs et tout s'est écroulé. Ça fait deux ans que je suis dehors", déplorait-elle. Peu à peu, elle a perdu le contact avec sa famille. "Ça ne menait nulle part et ça créait juste plus de frustration. Je n'ai plus de contact avec mes amis et ma famille depuis. J'étais séparée de Jeremy et n'ai plus de contact avec lui (...) C'est facile de trouver de la nourriture à L.A (...) J'essaye de me rendre le plus sale possible pour que personne ne m'attaque", avait-elle raconté.

Il y a deux ans, Loni Willison disait également vouloir une "nouvelle vie" et appelait à l'aide. Sa situation ne semble malheureusement pas avoir évolué.