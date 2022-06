Lorie Pester maman débordée avec sa petite Nina : "Je crains le pire"

Lorie Pester est une jeune maman parfois au bout du rouleau. C'est ce qu'elle a clairement laissé entendre dans une vidéo TikTok partagée sur Twitter, ce 28 juin 2022. Elle demande aux spécialistes de la petite enfance quand s'arrête le "terrible two", qui fait référence à une étape normale du développement d'un enfant qui peut inclure des changements d'humeur fréquents et des crises de colère. "Ça dure combien de temps ?, dit-elle face caméra. Parce qu'il faut que je me prépare psychologiquement. Ça fait déjà un petit moment que ça dure, et elle a pas encore deux ans."

"Je crains le pire, admet Lorie au sujet de sa fille prénommée Nina, née en août 2020. S'il-vous-plaît Help !" Lorie Pester y apparaît avec une peluche et une petite culotte sur la tête, visiblement débordée. Si la chanteuse de 40 ans se plaint de sa fille dans cette vidéo amusante, elle n'est reste pas moins complètement gaga de celle-ci. Devenir mère s'était transformé pour elle en véritable parcours du combattant. Et elle est bien décidée à en profiter. Elle tient néanmoins à la protéger de toute vie médiatique.