Lorie Pester maman studieuse : elle prend la pose avec sa fille Nina et dévoile sa "vie de rêve"

On ne présente plus Lorie Pester même si, aux yeux de beaucoup de gens, elle reste connue sous le nom de "Lorie" tout court. De chanteuse à succès, elle est passée à actrice reconnue. Elle incarne le rôle du lieutenant Lucie Salducci dans la série Demain nous appartient sur TF1 depuis 2017.

Entre temps, Lorie Pester a donné naissance à son premier enfant, une fille prénommée Nina née en août 2020. Cette petite est le fruit de sa relation avec Yann Dernaucourt, le co-directeur du label Romance musique avec qui elle partage sa vie depuis 2018. Une petite merveille qui a vu le jour avec cinq semaines d'avance. Comme l'a raconté Lorie Pester à Parents : "On avait mis les bougies sur la brioche, le soir on devait aller se faire un resto sur la plage, lui (son compagnon) devait aller faire du surf dans la journée. Sauf que non parce qu'après avoir soufflé les bougies sur la brioche du matin, mon short était trempé. Et là, je regarde mon compagnon et je lui dis : "Je crois que je viens de perdre les eaux." Pour Lorie Pester souffrant d'endométriose, la naissance de sa fille a été une véritable bénédiction.

Une Lorie Pester studieuse avec sa fille sur ses genoux

Etant prise par ses activités professionnelles, Lorie Pester n'a pas souvent l'occasion de profiter d'instants complices avec sa fille Nina mais elle n'hésite pas à les partager dès que l'occasion se présente. C'est ce qu'elle a fait ce vendredi 3 juin 2022 dans une story Instagram. On aperçoit la mère de famille, portant des lunettes, et installée confortablement sur le canapé avec un ordinateur posé sur elle et sa tendre Nina (visage caché) qui dort sur ses genoux. Une instant magique entre la jeune maman et sa fille. "Merci la vie !!! Travailler avec mon bébé qui dort sur mes genoux ! Une vie de rêve !", a écrit Lorie Pester dans sa story Instagram. Comme quoi, un peu de douceur ne fait jamais de mal !