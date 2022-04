Louana (Koh-Lanta) en couple avec le beau Maxime, photos du duo complice et amoureux

Mais qui est l'heureux élu du coeur de la belle sauvageonne de Koh-Lanta, Le Totem maudit ? Sur son compte Instagram, il se présente comme Maxime... et c'est tout. Pas plus de détails en biographie, mais le jeune homme donne le ton en images. Tout comme sa belle, il est passionné de voyages. Il a ainsi déjà parcouru, en plus des superbes lieux visités avec Louana, Las Vegas et les Philippines, où s'est déroulé le tournage du programme de survie de TF1. Autre point commun entre les amoureux : ils affichent tous les deux une silhouette zéro défaut ! Si elle est divine, lui affiche un corps sculpté. Un joli couple plus amoureux que jamais !