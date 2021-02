Louane candide sur son premier chagrin d'amour : "J'ai eu de la rancoeur..."

Avec une certaine candeur, Louane s'est confiée sur son premier chagrin d'amour. Lors d'une interview spéciale "coeur brisé" auprès de Madmoizelle.com, parue le 26 février 2021, la chanteuse s'est rappelée de la "rancoeur" qu'elle a pu ressentir lorsque sa première relation est arrivée à son terme. "J'avais 16 ans, puis j'étais avec un mec assez cool à l'époque. Et puis ça s'est arrêté. Donc c'était un peu la fin du monde", se souvient-elle.

Si aujourd'hui Louane n'y pense plus, elle se souvient toujours de la grande tristesse qu'elle ressentait. "J'ai eu de la rancoeur. Longtemps, j'ai été très triste. Sur le coup, je l'ai vécu comme un abandon, mais je n'y pense plus", se rappelle l'artiste. Ce qui l'a sauvé, c'est "la musique", notamment avec l'écriture de la chanson Avenir.

"J'ai écrit une chanson qui s'appelle Avenir", explique-t-elle. Louane aurait aimé qu'on lui dise : "Un jour, tu rencontreras un mec incroyable et ce sera génial". Un compliment qui saura sûrement toucher le coeur de son compagnon Florian Rossi, père de sa fille Esmée (bientôt 1 an). "Si je n'avais pas été aussi triste, je n'aurais pas écrit Avenir. Non, du coup je ne changerais rien", estime Louane.