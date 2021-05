Louane de retour sur scène : les fans ont rendez-vous pour un concert événement

A l'aube de la réouverture des magasins, les Galeries Lafayette ont décidé d'inviter l'ancienne gagnante de The Voice à tenir un concert dans leur magasin du boulevard Haussman.

Cet événement vient renforcer un peu plus l'engagement déjà bien présent des Galeries Lafayette auprès de l'association Cékedubonheur. Cette association, créée pour améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés et leur redonner le sourire dans une période difficile de leur vie.

Le but de cette initiative est de récolter des fonds qui serviront pour permettre aux enfants de rencontrer des personnalités, faire des sorties culturelles et des activités, de développer des ateliers et enfin améliorer les infrastructures pour les accueillir.