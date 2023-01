Louane "insupportable" et sans "potes" : confidences cash sur ce syndrome qui l'a gênée dans son enfance

Alors qu'elle était venue parler de son album Sentiments, dans les bacs depuis le 9 décembre dernier, Louane s'est confiée sur son "TDAH" dans l'émission C à Vous diffusée sur France 5. Un trouble du déficit et de l'attention avec hyperactivité, qui "se traduit par un comportement excessif, particulièrement dans un cadre où on a besoin de calme, par une concentration très petite qui doit être stimulée, et qui à mon époque ne l'est absolument pas, et par un isolement", a-t-elle expliqué, avant d'approfondir ce dernier point, en se replongeant dans ses souvenirs d'enfance.

"À ce moment-là, je n'ai pas de potes parce que je suis aux yeux des autres insupportable, parce que je bouge, parce que pendant les cours je parle à voix haute comme si j'étais toute seule, parce que je suis incapable de me tenir, parce que quand je lis, je perds le fil ce que je suis en train de lire alors que j'essaie de toutes mes forces de le faire... C'est chiant", a détaillé la maman d'Esmée (née de sa relation avec le chanteur Florian Rossi), avant d'ajouter que ce trouble est "bizarrement" devenue aujourd'hui l'une de ses plus grandes "forces".

Je l'ai plus fait pour les gens que pour moi

À noter qu'elle évoquait ce sujet juste après avoir visionné un extrait vidéo de son passage sur la chaîne du média Origines, au cours duquel elle a notamment parlé de son TDAH. "Et ça, vous l'avez fait pour vous ? Ou aussi pour sensibiliser à cette question ?", lui a alors demandé le journaliste Patrick Cohen, en pointant du doigt l'écran. Ce à quoi elle a répondu : "En vrai, et c'est un peu égocentrique, mais je l'ai plus fait pour les gens que pour moi, parce que je suis arrivée à un moment dans ma vie où je me rends compte que je suis en partie vivante grâce aux soins de ma santé mentale".

Précisons que lors de son passage sur Origines, elle avait également évoqué la grossophobie qu'elle a longtemps subie et pleins d'entre violences et traumatismes liés à son enfance . Des sujets sensibles qu'elle avait abordé sous la forme d'une lettre.