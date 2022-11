Louane "largement dominante" sur Florian Rossi : les risques encourus par leur couple selon l'astrologie

Entre Louane et Florian Rossi, si les choses ont mis du temps à s'installer - leur situation à l'époque n'étant pas propice à une histoire comme confié par la chanteuse-, désormais leurs sentiments ne sont plus à prouver. Si Louane foulait seule le tapis rouge des NRJ Music Awards, avant de partager un duo électrique avec Yungblud sur la scène, cette année, c'est que son compagnon était à des milliers de km d'elle. Mais celle qui a pu épauler Renaud, très affaibli, durant cette cérémonie, et qui fête ses 26 ans ce 26 novembre, a rapidement retrouvé le père sa fille Esmée, à New York. La chanteuse a partagé de belles images de leur séjour en amoureux, sur Instagram.

"Amore Mio", a commenté Louane sur une des photos de Florian Rossi, avec lequel elle a traversé des hauts et des bas comme révélé par l'interprète de Donne-moi ton coeur. "Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c'est évident. Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions, que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d'être avec moi !", avait-elle expliqué au micro de l'émission Ça fait du bien (Europe 1) face à Anne Roumanoff en mai 2021. À propos de leurs embrouilles, elle avouait que l'une delle lui avait inspiré le titre Ta Peau de l'album Joie de Vivre. "Quand je l'ai écrite, c'était vraiment une chanson d'excuses pour mon mec, avait-elle fait savoir. On s'était engueulé et j'ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n'était pas content et il m'a fait la gueule toute la journée."

Mais au fait que disent les signes astrologiques du couple formé par Louane et Florian Rossi ? Femme Sagittaire et homme Cancer ont assez peu de points communs à première vue, selon les astres. Alors forcément rien n'est joué d'avance et c'est ce qui semble s'être produit entre la chanteuse et son musicien, elle qui reconnaissait avoir eu un coup de foudre à sens unique pour ce dernier. Ces deux-là se retrouvent néanmoins sur quelques goûts communs, notamment celui de l'aventure et du voyage. Et Louane et Florian Rossi ne se sont jamais refusés une petite virée aux quatre coins du monde, comme à Los Angeles pour le Festival Coachella ou encore plus récemment à New York. Ils mettent aussi beaucoup d'importance sur la valeur de la famille. Et ensemble, le couple en a très vite fondé une en donnant naissance à leur fille Esmée.

Quels risques encourent-ils selon leurs signes astrologiques ?

Mais alors quels sont les risques ? La déception mutuelle peut exister entre la femme Sagittaire et l'homme Cancer. Car celle-ci aura souvent l'impression de protéger une créature fragile, qui ne l'est finalement absolument pas. Quant à l'homme Cancer, alors qu'il pense vivre une vie pleine d'imprévus avec sa compagne si aventurière, il réalisera que celle-ci est également très casanière. Leur union pourrait alors être rendue précaire. La femme Sagittaire est "autoritaire et forte", alors que l'homme Cancer est plutôt "timide, réservé et parfois même passif", rapporte l'astrologue de ELLE. Le couple sera donc largement dominé par la femme, qui prendra en main toutes les destinées de ce duo. Mais l'homme ne se laissera pas forcément diriger derrière son aspect passif. Et la femme Sagittaire pourrait le découvrir à ses dépens. Enfin, le Cancer est un signe possessif et jaloux qui pourrait bien avoir du mal avec l'indépendance de sa partenaire. Mais au fil des années, Louane et Florian Rossi semblent avoir surmonté de nombreuses épreuves et disputes. Et l'amour est apparemment plus fort que les travers de leurs signes.

Enfin, rappelons que rien n'est si déterminé. Tout ne dépend pas seulement des astres, mais aussi du parcours bien personnel à chacun. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, l'ascendant, la lune et les autres maisons étant aussi importants.