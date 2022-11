Diaporama : Louane "largement dominante" sur Florian Rossi : les risques encourus par leur couple selon l'astrologie

Exclusif - No Tabloids - Louane Emera et Florian Rossi - Enregistrement de l'émission "La soirée extraordinaire : La musique comme vous ne l'avez jamais vue", qui sera diffusée le 30 juin sur M6. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, © Gaffiot-Moreau / Bestimage

7 / 13